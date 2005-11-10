Francia, Diouf: "Felicissimo di aver fatto le mie prime presenze. Ruolo? Mi diverto sempre"
Simone Lorini
L'esterno dell'Inter Andy Diouf ha vissuto la sua prima esperienza con la nazionale francese in questa sosta per le nazionali, collezionando due presenze in Nations League nelle sfide di andata e ritorno contro il Belgio. Il ventitreenne si è disimpegnato da terzino sinistro in entrambi i match, un ruolo inedito rispetto alla posizione di esterno destro a tutta fascia a cui è abituato all'Inter.
Le parole del laterale nerazzurro
Al termine della vittoria per 4-1 conquistata contro i "Diavoli Rossi" belgi, il giocatore ha condiviso le sue impressioni in una intervista concessa in mixed zone: "È vero che questo è un ruolo nuovo per me. Sto cercando di imparare il più rapidamente possibile con la squadra e lo staff".
Crescita e duttilità al servizio dei "Bleus"
Diouf ha poi aggiunto: "Mi vengono date parecchie indicazioni. È stato positivo per noi aver giocato quattro partite. Stiamo crescendo d'intensità, e per cominciare è molto positivo. Sono felicissimo di aver fatto le mie prime presenze. Cerco di imparare e di rendere al massimo per la squadra. Mi diverto finché sono in campo, che sia a sinistra o a destra, cerco di fare del mio meglio".