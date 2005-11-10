PSG, Beraldo incorona Mayulu: "È uno dei migliori giocatori al mondo, può giocare ovunque"

Il Paris Saint-Germain continua a scoprire nuove risorse dal proprio settore giovanile. Tra i protagonisti di questo inizio di stagione c'è Senny Mayulu, centrocampista offensivo classe 2006 che sta conquistando sempre più spazio nelle rotazioni di Luis Enrique. Sabato sera, nella vittoria per 1-0 contro il Troyes, il ventenne è stato ancora una volta determinante, servendo l'assist per il colpo di testa decisivo di Illia Zabarnyi. Una prestazione completa, impreziosita dalla capacità di partecipare al pressing e di interpretare diversi ruoli all'interno dello schieramento parigino.

Beraldo esalta Mayulu: "È incredibile, fa tutto molto bene in ogni posizione"

A spendere parole particolarmente importanti per il giovane francese è stato Lucas Beraldo, intervenuto in zona mista dopo aver raggiunto le 100 presenze con la maglia del PSG. Il difensore brasiliano non ha nascosto la propria ammirazione per il compagno: "È incredibile, può giocare ovunque, fa tutto molto bene in ogni posizione, ed è per questo che è uno dei migliori giocatori al mondo". Un'investitura significativa per Mayulu, che sta dimostrando di poter incidere anche in una squadra ricca di talento e concorrenza.

Mayulu si riprende il PSG: Luis Enrique ha una nuova risorsa

Dopo aver superato i problemi fisici che ne avevano rallentato il percorso, Mayulu sembra aver ritrovato continuità e fiducia. La sua duttilità tattica rappresenta un valore aggiunto per Luis Enrique, che può impiegarlo in diverse zone del campo senza rinunciare a intensità e qualità tecnica. L'assist contro il Troyes è soltanto l'ultima conferma di una crescita che potrebbe renderlo sempre più importante nel progetto del club parigino.