Sassuolo, D'Aversa: "Non basta cambiare allenatore, i primi responsabili sono i giocatori"

Roberto D'Aversa, nuovo allenatore del Sassuolo dopo l'esonero di Alberto Aquilani, è intervenuto ai microfoni di Sky:

Qual è la situazione della squadra?

"A parte i nazionali, c'è qualche ragazzo che ha qualche problema fisico. È normale che, dopo una sconfitta e un cambio di allenatore, non ci sia entusiasmo nello spogliatoio. In questo caso ha pagato mister Aquilani, ma, come ho detto ai ragazzi, devono essere loro a sentirsi responsabili per quello che è successo, come è giusto che sia. Si sentono i primi responsabili, ma devono essere anche i primi a invertire questo trend. Non può bastare soltanto il cambio dell'allenatore".

Ha sentito Aquilani? Ha capito cosa c'è da aggiustare?

"Volevo valutare la situazione con i miei occhi, senza farmi influenzare. Sicuramente chiamerò Alberto nei prossimi giorni. È un tecnico che ha fatto benissimo lo scorso anno e che aveva iniziato bene anche questa stagione. L'esonero è un incidente di percorso che può succedere, ma sicuramente non andrà a intaccare il suo futuro. In questo momento è rammaricato, ma avrà un futuro roseo".

Il Sassuolo ha incassato tanti gol in questo avvio di stagione, ma non può essere colpa soltanto della difesa.

"Assolutamente. La squadra ha la peggior difesa della Serie A, ma non bisogna focalizzarsi soltanto sul reparto arretrato: bisogna ragionare da squadra. Quando si subiscono così tanti gol, la responsabilità è di tutta la squadra".

In questo momento bisogna lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori?

"La cosa da fare in questo momento, considerando anche le assenze, è valutare la situazione e fare una fotografia dell'aspetto mentale, che è quello che determina".

Come giocherà il Sassuolo?

"La squadra è stata costruita per giocare con il 4-3-3, ma è chiaro che, se dovessero mancare degli esterni, dovremo trovare un'alternativa. Il sistema di gioco viene deciso dai giocatori a disposizione. La squadra ha qualità, ma la qualità da sola non basta in Serie A: servono intensità e determinazione nel non prendere gol. Per vincere le partite bisogna segnare un gol in più dell'avversario. Se inizieremo a migliorare l'aspetto difensivo, sicuramente sfrutteremo al meglio le qualità offensive della squadra".