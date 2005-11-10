Dopo le tante polemiche di qualche settimana fa, Maria Sole Ferrieri Caputi arbitra benissimo Sassuolo-Genoa. Il match del Mapei è da subito carico di tensioni, con Sebastiano Esposito beccato dai tifosi ospiti e particolarmente nervoso, Berardi attivissimo nelle proteste, ma la direttrice di gara non si scompone mai, gestisce la gara senza perderne il controllo e viene anche un po' aiutata dalla fortuna, visto che non c'è nessun episodio particolarmente dubbio o complicato nei pressi delle due aree di rigore.

Un metro coerente

Ferrieri Caputi sceglie fin da subito di non abbondare con i cartellini gialli e di non fischiare qualsiasi contatto. Questa decisione comporta che, a turno, alcuni dei protagonisti non siano contenti dei falli non sanzionati, ma quello che piace è il fatto che tenga per tutto l'incontro la stessa soglia di tolleranza. Corretto anche non fischiare il rigore richiesto dal Sassuolo per un tocco di mano di Messias, arrivato però dopo un controllo non perfetto e con un movimento congruo del braccio, malgrado il brasiliano sia poco coordinato nell'occasione.