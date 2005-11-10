Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Bologna: "I tifosi sono sempre stati dietro di noi, li abbiamo sentiti sempre. Abbiamo fatto il minimo per l'Udinese. Si è vista una squadra compatta e unita anche grazie a loro".

Questa può essere la spinta giusta?

"Sicuro. Abbiamo una squadra molto forte e non è facile venire qui a creare così tante occasioni da gol. Adesso questo dobbiamo dimostrarlo ogni settimana perchè siamo in una posizione brutta, ma possiamo rialzare la classifica".

Vi siete parlati voi leader?

"Si, abbiamo più responsabilità dei giovani, con tanto potenziale. I sentori dello spogliatoio mostrano l'atteggiamento giusto e bisogna avere la squadre sulle spalle. Lovric è tornato, era come se non fosse stato mai fermo. Avremo bisogno di tutti in questa situazione".

Raccontaci di più di Alaba.

"Si vede, è un campione. Anche in allenamento ha sempre voglia di vincere. Abbiamo veramente una squadra molto forte, si giocherà tutto nella testa".