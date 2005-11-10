Ai microfoni di DAZN, il bomber del Frosinone Tomas Bobcek è intervenuto per commentare il suo debutto da titolare allo Stirpe, con tre gol al Parma che hanno fatto esplodere di gioia i suoi tifosi e lo hanno presentato nel miglior modo possibile alla Serie A: “E’ stato un grande inizio. Sono contento per tutta la squadra, provo a dare il meglio in campo e i gol sono dei bonus. Abbiamo fatto un bel lavoro, ho colto l’opportunità”.

Prima della partita Alvini aveva detto che eri pronto:

“All’inizio avevo bisogno di adattarmi, il livello è più alto e dovevo essere pronto per le partite. Spero di avere continuità”.

Come festeggerai la tripletta?

“Certamente porterò qualcosa ai compagni in spogliatoio, quello che mi chiedono (ride, ndr)”.

Vuoi dire qualcosa ai tifosi?

“Non parlo ancora italiano, ma vi ringrazio e spero che tornerete per la prossima partita per supportarci”.