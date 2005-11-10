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Atalanta, da Hien a Kossounou: le ultime sugli infortunati dal campo d'allenamentoTMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 19:08Serie A
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28.11.2026 19:08Serie A
Lunedì sera la squadra di Maurizio Sarri affronterà il Lecce di Di Francesco. Le ultime notizie chee riguardano i 5 giocatori in infermeria.
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L'Atalanta di Maurizio Sarri archivia la rimonta fatta in Conference League ai danni del Borac Banja Luka e si prepara in vista della prossima trasferta, quella prevista per lunedì sera allo stadio Via del Mare, casa del Lecce di Eusebio Di Francesco. La squadra bergamasca si è allenata anche oggi in vista della gara valida per la 13^ giornata di Serie A.
Gli aggiornamenti sugli infortunati dell'Atalanta
Arrivano aggiornamenti dal campo d'allenamento dell'Atalanta. Per Hien, Kossounou e Pompei lavoro in palestra e individuale in campo nella giornata odierna. I tre puntano a rientrare quanto prima con il resto del gruppo nelle prossime settimane. Solo terapie per Carnesecchi: il portiere punta a rientrare per l'anno nuovo.
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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