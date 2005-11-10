Como-Juventus, i convocati di Fabregas: l'attacco si rimpolpa, tornano Diao e Addai
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 19:30Serie A
autore Niccolò Righi
28.11.2026 19:30Serie A
Il tecnico dei lariani ha reso noti i 25 calciatori convocati per il posticipo delle 20:45 in programma domani al Sinigaglia. Out Kean e Rodriguez.
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Attraverso i propri canali ufficiali, Cesc Fabregas ha reso noti i nomi dei venticinque calciatori del Como convocati per la sfida contro la Juventus, match in programma domani sera nel posticipo delle 20:45 della tredicesima giornata al Sinigaglia.
Sorride il tecnico catalano che davanti recupera Assane Diao e Jayden Addai. Confermate invece le assenze dei lungo degenti Moise Kean, Jesus Rodriguez. Di seguito la lista completa.
Como-Juventus, i convocati di Fabregas
Portieri: Butez, Vigorito, Sánchez;
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Couto, Smolcic, Chalobah, Goldaniga;
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli;
Attaccanti: Douvikas, Diao, Addai.
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