Frosinone-Parma 3-0, Bobcek show: lo slovacco firma la tripletta e cala il tris al 79'
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:41Serie A
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28.11.2026 16:41Serie A
Continua il pomeriggio da protagonista di Tomas Bobcek, che trova anche la terza rete personale e porta il Frosinone sul 3-0 contro il Parma.
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Pomeriggio da sogno per Tomas Bobcek allo stadio Benito Stirpe. Il centravanti slovacco, alla prima presenza da titolare in campionato, trova anche la sua terza rete personale e firma il momentaneo 3-0 del Frosinone contro il Parma.
Splendida l'azione che porta al gol: Zerbin disegna un pallone perfetto in area di rigore, dove l'attaccante è bravo a prendere il tempo alla difesa e a battere nuovamente Daffara al 79'. Prestazione clamorosa per il bomber arrivato in estate dal Lechia Danzica, chiamato a giustificare l'investimento da circa 13 milioni di euro, bonus compresi.
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