Bobcek ci prende gusto e stavolta raddoppia al volo: Parma sotto 2-0 a Frosinone
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:22Serie A
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28.11.2026 16:22Serie A
Lo slovacco, alla sua prima presenza da titolare con la maglia giallazzurra, ha segnato le due reti che stanno condannando i ducali.
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Raddoppio del Frosinone al Benito Stirpe. Azione stupenda della squadra di mister Alvini, con Schmid che imbuca per Masini, che di prima dalla destra serve ancora Tomas Bobcek a centro area. Perfetto, così come il suo precedente tap-in per l'1-0, il tiro in acrobazia dello slovacco che vale il 2-0 al 61'.
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