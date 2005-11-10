Lazio, Mandas: "Non siamo partiti bene nel primo tempo, dobbiamo farlo nel secondo"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 19:03Serie A
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28.11.2026 19:03Serie A
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Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato all'intervallo ai microfoni di Dazn dopo il vantaggio per due a zero sul Torino: "Importante tenere la porta inviolata perchè non siamo partiti bene nel primo tempo, dobbiamo farlo nel secondo".
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