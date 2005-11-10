Frosinone, Alvini: "Punteggio largo, ma il percorso continua. Ringrazio Raimondo"

Al termine del match valido per la sesta giornata di campionato contro il Napoli, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Che partita è stata?

“Vittoria meritata del Napoli, nel punteggio forse più ampio rispetto a quanto espresso in campo. Potevamo fare meglio nelle scelte. Siamo arrivati tante volte là quando la partita era in bilico. Anche nel secondo tempo potevamo riaprirla. Sarà un passaggio per quello che dobbiamo fare. È una partita che ti dà la possibilità di lavorare su quello che puoi fare”.

Su Raimondo?

“Devo solo ringraziarlo per essere stato in campo 65 minuti. Anche Bobzek non era al 100%. Sono contento di quello che ha fatto contro una difesa da Champions, contro giocatori come Rrahmani e Rafa Marin. Non c'è niente da dirgli dopo che non si allenava con noi da 20 giorni”.

Come è la condizione fisica?

“Ho trovato i ragazzi bene, la sosta lunga c'è per tutti. Quattro partite in dieci giorni per le nazionali sono esagerate. Noi abbiamo lavorato bene, da questo punto di vista nulla da dire”.

Come mai il cambio di modulo durante la partita?

“Siamo tornati al 4-2-3-1, ma i numeri contano poco perché il calcio è molto dinamico. Siamo andati sui riferimenti del Napoli dopo che ha cambiato sistema. Contano i principi di gioco, sappiamo cosa fare in qualsiasi modo una squadra si mette. Dobbiamo migliorare nelle scelte finali negli ultimi 25 metri. Dal punto di vista tattico sono cose da spogliatoio”.

Cosa ha detto ai ragazzi al rientro nello spogliatoio?

“Il Frosinone sta facendo un percorso eccezionale. Ho scritto sulla lavagna: ‘Unione, avanti tutta!’. Possiamo migliorare nel percorso e nelle idee”.

Aveva caldo?

“Sì”.

Dove stavate mettendo in difficoltà il Napoli? Per cosa lotterà il Napoli?

“Sicuramente con la Roma e l'Inter farà un campionato di vertice. Il nostro impatto è stato difficile, ma poi siamo venuti fuori e abbiamo fatto bene. Poi abbiamo preso il rigore. Questo, in una squadra giovane, ci sta: c'è un miglioramento da poter fare. Questo miglioramento ci porta la speranza per salvarci e per lottare per il nostro obiettivo”.

Da quale aspetto positivo ripartire? Il rigore ha indirizzato la gara?

“È logico che il rigore ti cambia la partita, c'è l'estrazione del momento. Poi lo ritira e prendi gol... Sono attimi che influiscono, ma nella prestazione ci sono stati errori e cose buone. Prestazione che permette al mio staff e a me di lavorare sui miglioramenti da fare”.



Come nasce il contropiede non sfruttato?

“Abbiamo avuto diverse occasioni per fare male, nasce dal lavoro che fai in settimana. Tu non vedi mai un miglioramento da un giorno all'altro. Anche la scelta è dovuta all'interpretazione dei giocatori. Nella vittoria meritata del Napoli ci sta la mia amarezza per le scelte sbagliate, lì devi fare un miglioramento. Come atteggiamento e come voglia di riprendere la partita c'è poco da migliorare. Forse il terzo gol potevamo non prenderlo, ma la partita te la sei giocata”.