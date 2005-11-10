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Genoa, domani sera c'è l'Inter a San Siro: fra poco la conferenza di De RossiLive TMW
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Andrea Piras
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Oggi alle 11:55Serie A
autore Andrea Piras
27.11.2026 11:55Serie A
L'allenatore rossoblù presenta in conferenza stampa la gara di San Siro contro l'Inter di Chivu in programma domani alle 20.45
11.55 - La prima di una doppia sfida. Domani sera alle 20.45, il Genoa scenderà in campo a San Siro contro l'Inter per l'anticipo della 13a giornata di campionato. Fra poco il tecnico rossoblù Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Fonte: dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova
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