“Il momento di difficoltà, se riesci a superarlo, è quello che contraddistingue una squadra nel sapere gestire quanto accaduto, sia in negativo sia in positivo”. Luciano Spalletti, in mixed zone dopo il 4-1 all’Omonia, ha commentato così la gara: “L’Omonia è stato bravissimo a crearci quel gol che t’ha messo un po’ in pressione e difficoltà. Lì s’è vista un po’ la squadra, la reazione è un sintomo di futuro importante, si va a giocare con entusiasmo la prossima partita”.

Sta diventando la Juve che vorrebbe?

“Sì, piano piano. Lei mi fa un assist, io la butto dentro: noi la prima volta con chi abbiamo vinto, con il NEC? E che ha fatto ora il NEC? Abbiamo fatto quattro vittorie, non era così facile come si diceva… La realtà dice che abbiamo vinto anche quella partita lì contro una squadra forte. Ci prendiamo i complimenti”.

Ha avuto le risposte che voleva da Ekhator e Cambiaso?

“Sì, Ekhator è stato servito poco e ha corso tanto. Si era fatto vedere, si era proposto più volte ed è stato sfortunato, altrimenti avrebbe potuto fare un altro gol”.

È una squadra che fa fatica a leggere la partita all’inizio e poi la codifica meglio…

“Questo fatto della compattezza e del volersi aiutare s’è visto nel momento in cui la squadra era sotto. Poi pressione e tensione, la difficoltà di dover ribaltare non ti crea la libertà di andare a scegliere le giocate che vuoi andare a fare, però noi ce la siamo ritagliata ugualmente”.