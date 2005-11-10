In vista della sfida tra il Torino e la Lazio che metterà di fronte due amici ed ex compagni di squadra come gennaro Gattuso e Ignazio Abate, ai microfoni de La Stampa è intervenuto per analizzare il match Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan - tra le altre - e oggi opinionista: "Mi aspetto una prova gagliarda da parte del Toro che vorrà invertire il momento in casa. La Lazio invece me l'aspetto come sempre: vorrà fare la partita e attaccare con tanti uomini. Rino non cambia idea in base all'avversario".

Come si spiega questo cammino di Gattuso e dei biancocelesti?

"Conosco Rino e la capacità che ha di far giocare le squadre. Al di là della Nazionale, una parentesi molto particolare, Milan e Napoli giocavano un bel calcio con lui. È la sua storia che lo racconta e se la gente ha la memoria corta... Poi da lì a pensare che una squadra nella situazione in cui era la Lazio, con tutto quello che gli gira intorno, potesse fare questo tipo di percorso... Non se lo aspettava neanche lui, ma è giusto che sia primo per quel che sta facendo".

Il Toro resta indecifrabile: sconta l'inesperienza di Abate?

"Per l’organico che ha, non so quanto possa ambire a fare un campionato di un livello superiore. E non penso che per Ignazio sia questione di scontare la categoria: un progetto tecnico, all’interno di un cambiamento, può subire alti e bassi. La sensazione, però, è di un gruppo unito che segue l’allenatore. Per fare un passo in avanti serve stabilità e il Toro la sta ancora cercando".