Torna la Serie A e il Genoa si prepara al primo di due scontri contro l'Inter, che a stretto giro affronterà anche in Coppa Italia. Il nuovo bomber rossoblu, Milutin Osmajic, ha parlato del match senza paura nel corso di un'intervista rilasciata al Secolo XIX: "Ho giocato contro tanti top club e con il Montenegro ho sfidato le nazionali più forti: devi sempre credere di poter vincere", le sue parole.

"Contro una squadra più quotata devi dare il 200%. Ripeto, sarà fondamentale l'intelligenza per battere difensori così tosti. E sappiamo che al primo errore i loro attaccanti ci puniranno", ha aggiunto.

Osmajic ci crede: "Salvezza e poi... Europa"

Sente di essere nel momento migliore della carriera? Questa la risposta del centravanti: "Sì, me lo sento ma non amo parlare di me stesso, soprattutto quando le cose vanno bene. So che i tifosi si aspettano tanti gol, segnare è la cosa più bella del mondo ma sono felice anche se aiuto con un assist o lottando su ogni palla, difendendo".

E sugli obiettivi stagionali, rilancia: "Sarò felice se...? Prima di tutto se ci salveremo al più presto. E poi sarebbe un sogno andare in Europa... è durissima lo so, ma se continuiamo così siamo sulla buona strada".