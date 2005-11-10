Warren Bondo a gennaio lascerà probabilmente il Milan. Arrivato dal Monza nel febbraio 2025, il centrocampista francese era stato acquistato per circa 10 milioni di euro, ai quali si sarebbero potuti aggiungere altri 5 milioni di bonus. Un investimento importante per un classe 2003 che aveva mostrato qualità interessanti in Brianza, ma che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo in rossonero. Dopo appena cinque presenze complessive con il Milan, è arrivata la decisione di mandarlo in prestito alla Cremonese nell'estate successiva, per consentirgli di trovare continuità.

Le squadre interessate e il futuro

Il futuro di Bondo è tornato a essere un tema di mercato. Già nell'estate 2025, prima del trasferimento alla Cremonese, sul francese si erano registrati gli interessamenti di Fiorentina e Bologna, oltre a quello dei grigiorossi. Anche il Burnley aveva chiesto informazioni, valutando la possibilità di un prestito. Dopo il ritorno al Milan nell'estate 2026, la situazione si è riproposta. Il centrocampista non rientrava nei piani tecnici di Ruben Amorim e i rossoneri hanno iniziato a cercargli una nuova sistemazione. Tra i club che hanno manifestato interesse sono emersi Udinese, Watford e Stoccarda, mentre successivamente si sono aggiunti Rennes e Lens. Anche il Monaco ha provato a inserirsi nella trattativa.

Il Milan, dal canto suo, ora lo valuta intorno agli 8 milioni di euro. Il prossimo capitolo della carriera di Bondo sembra quindi destinato a essere lontano da San Siro. Resta da capire se il Milan riuscirà a trovare una soluzione definitiva oppure se si renderà necessario un nuovo prestito.

Gli altri articoli della serie Black Friday

- Il Napoli non punta più su Lorenzo Lucca. Via a prezzo di saldo

- Francesco Camarda verso l'arrivederci al Milan. Non definitivamente

- Dodo è in offerta da mesi. Se aspettate, potete prenderlo a zero

- Adrian Bernabé non rinnova. Nessun appuntamento con l'agente

- Serve esperienza in difesa? Dalla Juve peschi Gatti o Rugani

- Aleksandar Stankovic può andare in prestito? Valutazione alta

- Gianluca Scamacca via da Bergamo a gennaio? Circa 30 milioni