Tra i protagonisti del successo della Juventus in casa dell’Omonia c’è Jeremie Boga, che nel post partita ha parlato così in mixed zone: “Siamo in tanti davanti, e tutti bravi. Serve pazienza e farmi trovare sempre pronto quando il mister mi chiama. Sono felice di questa vittoria, per tutti”.

Il Como è uno snodo per la Champions?

“Sarà una partita molto difficile, fuori casa. Noi siamo pronti, abbiamo fatto una bella vittoria che ci dà fiducia e continuità. Conosciamo le nostre qualità”.