Juve, Boga: “Serve pazienza, devo farmi trovare pronto. A Como sarà molto difficile”
L’esterno bianconero, a segno in Europa League, commenta il successo con l’Omonia e guarda alla prossima sfida di campionato con il Como
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Tra i protagonisti del successo della Juventus in casa dell’Omonia c’è Jeremie Boga, che nel post partita ha parlato così in mixed zone: “Siamo in tanti davanti, e tutti bravi. Serve pazienza e farmi trovare sempre pronto quando il mister mi chiama. Sono felice di questa vittoria, per tutti”.
Il Como è uno snodo per la Champions?
“Sarà una partita molto difficile, fuori casa. Noi siamo pronti, abbiamo fatto una bella vittoria che ci dà fiducia e continuità. Conosciamo le nostre qualità”.
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