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Frosinone, Calò e il fantacalcio: "Mi sono comprato: il gol al Como è solo l'inizio"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 11:23Serie A
09.10.2026 11:23Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Frosinone, Giacomo Calò, è uno dei giocatori che si candidano ad essere le sorprese di questa stagione di Serie A. Una sorpresa lieta anche per chi è appassionato del gioco del fantacalcio, dove Calò rappresenta una di quelle 'occasioni' che fanno felici gli intenditori del genere.

Calò e il rapporto con il fantacalcio

E lo stesso Calò non si è tirato indietro dal raccontare, nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica, del suo rapporto con il fantacalcio. Lo ha fatto partendo dallo spiegare il soprannome 'il pittore': "È stato il Tattico, un influencer del fantacalcio, a darmi il soprannome", ha spiegato Calò. "Nello spogliatoio i più giovani mi prendono in giro, ma anche io mi sono comprato al fantacalcio. Quel gol al Como è solo l'inizio", assicura Calò.

Poi sulla Nazionale, il centrocampista non nasconde di sognare: "Se ci penso? Certo". Calò confida anche di aver avuto un pizzico di scaramanzia in passato: "Quando ero alla Juve Stabia mangiavo semi di zucca prima delle partite. Mi aiutavano a segnare". E da lì in poi i gol non sono più mancati: "Non ha più smesso", fa notare lui. "Dallo scorso anno sono diventato un goleador", ha aggiunto il 29enne.

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