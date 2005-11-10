Lazio, Gattuso aspetta gli infortunati: Zaccagni verso il rientro col Torino, Tavares punta il derby
Pierpaolo Matrone
La ripresa del campionato non coinciderà con la fine dell'emergenza infortuni in casa Lazio. Gennaro Gattuso dovrà fare ancora i conti con diverse assenze, anche se dall'infermeria cominciano ad arrivare segnali incoraggianti. Il giocatore più vicino al rientro è Mattia Zaccagni, che potrebbe tornare a disposizione già in occasione della prossima sfida contro il Torino. Una buona notizia per il tecnico biancoceleste, pronto a ritrovare il suo capitano.
Nuno Tavares punta il derby, Marusic a dicembre
Come riferisce il Corriere dello Sport, servirà invece ancora qualche settimana per rivedere in campo Nuno Tavares. L'obiettivo del terzino portoghese è quello di recuperare in tempo per il derby contro la Roma, appuntamento al quale proverà a non mancare. Per Adam Marusic, invece, il ritorno a disposizione è previsto per l'inizio di dicembre, a patto che non si verifichino complicazioni durante il percorso riabilitativo.
Lo stop più lungo è quello di Sutalo
A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di Josip Sutalo. Per il difensore croato si prospettano almeno due mesi di stop, anche se Gattuso spera di poterlo riavere a disposizione prima del previsto. Il tecnico dovrà dunque continuare a gestire le rotazioni nel reparto arretrato, in attesa di recuperare progressivamente gli altri giocatori attualmente ai box.