Il grande ex giallorosso Zbigniew Boniek, intervistato da Il Tempo, ha detto la sua sull'avvio di stagione della Roma e dato anche un consiglio di mercato per gennaio. Di seguito le sue principali dichiarazioni.

L'intervista a Boniek

"La Roma è migliorata sotto tutti i punti di vista. Gasperini ha un anno di Roma in più alle spalle, conosce meglio la società e i giocatori. La squadra gioca in modo più convincente e l'allenatore è stato bravo a coinvolgere tutti nel progetto. Gasperini ha migliorato la squadra dal punto di vista fisico, del pressing e della cattiveria agonistica. Ha lasciato ai giocatori la libertà di attaccare gli spazi e di inserirsi", ha esordito.

Poi, un commento sulle ambizioni dei capitolini: "Scudetto? Bisogna chiederlo all'Inter (ride, ndr). È la squadra più forte e con più ricambi. C'è anche la Lazio, che ha il vantaggio di giocare solo in campionato. Tutti pensano che crollerà, ma non mi pare. La Roma deve semplicemente continuare il suo percorso, cercando di vincere il più possibile. Non esiste una chiave particolare per vincere lo scudetto”.

Infine, appunto, un consiglio per gli acquisti: "Non è detto che un giocatore, anche di qualità, riesca a inserirsi immediatamente nel contesto della squadra. Se arrivasse un altro attaccante sarebbe sicuramente importante, perché avresti più possibilità di fare turnover. Endrick mi piace parecchio, è un giocatore valido".