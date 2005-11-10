Gustavo Varela si prepara a diventare uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. Il centravanti portoghese del Monza ha attirato l'interesse di Juventus e Napoli, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. I partenopei lo considerano una possibile alternativa a Lorenzo Lucca, sempre più vicino all'uscita, e hanno iniziato a raccogliere informazioni sul giocatore già da alcune settimane. Anche i bianconeri stanno valutando il profilo, sia in vista della sessione invernale sia per la prossima estate.

Il Monza fissa il prezzo per Varela

La trattativa, però, si presenta tutt'altro che semplice. Il Monza valuta il proprio attaccante almeno 35 milioni di euro, pur potendo prendere in considerazione una cifra leggermente inferiore a fronte di una percentuale sulla futura rivendita. A complicare ulteriormente il quadro c'è la posizione del Benfica, che detiene ancora il 20% dei diritti economici del giocatore: su una valutazione di 35 milioni, circa 7 spetterebbero dunque al club portoghese. I lusitani, inoltre, avrebbero una corsia preferenziale e la possibilità di pareggiare eventuali offerte, elemento che rende più articolata qualsiasi operazione.

Occhio alla concorrenza in Premier League

Sulle tracce di Gustavo Varela non ci sono soltanto le italiane. Dalla Premier League sono arrivati sondaggi da parte di Liverpool, Tottenham, Brentford e Sunderland, società che possono contare su una disponibilità economica importante. La Juventus potrebbe tentare di costruire un'operazione con una formula più articolata e un investimento dilazionato, ma al momento rischia di partire in svantaggio rispetto alla concorrenza inglese. Il Napoli, invece, dovrà prima definire il futuro di Lucca e capire se ci saranno le condizioni per affondare il colpo sull'attuale capocannoniere di Serie A (9 gol).