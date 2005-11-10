Frosinone-Parma, le formazioni ufficiali: Raimondo parte dalla panchina, dal 1' c'è Bobcek
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 14:08Serie A
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28.11.2026 14:08Serie A
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
È quasi tutto pronto al Benito Stirpe di Frosinone per la sfida valida per il tredicesimo turno di Serie A tra Frosinone e Parma. Di seguito i due schieramenti scelti da Alvini e Gilardino, in campo dalle ore 15, col tanto atteso Raimondo al rientro tra i convocati giallazzurri, ma inizialmente in panchina.
Le formazioni ufficiali di Frosinone-Parma
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Allenatore: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Allenatore: Gilardino.
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