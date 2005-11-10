“A Brescia avevamo fatto un grande lavoro, tanto che ci eravamo salvati sul campo. Due anni prima mi aveva chiamato il Pisa, ma scelsi Brescia perché amo quella città e mi ci trovavo molto ben anche se ero consapevole che l’ambiente non era facile. Ho ricordi straordinari di quell’esperienza durata cinque anni, che sono tanti”. Il direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini dalle colonne del Giornale di Brescia è tornato a parlare della sua esperienza con le Rondinelle soffermandosi anche su Massimo Cellino e la vicenda che ha portato al fallimento.

Mai avuto discussioni con Cellino

“Con lui non ho mai avuto una discussione, è normale che volesse esprimere le proprie opinioni, ma non c'è stata una volta in cui l'abbia sentito dire faccio tutto io e voi siete incapaci. - spiga Castagnini parlando del rapporto con l’ex presidente - Mi ha sempre lasciato lavorare, di lui non posso che parlare bene. Anche se mi rendo conto che non sia popolarissimo farlo”.

Fallimento frutto di un insieme di fattori

Castagnini poi torna sulla triste vicenda che ha portato al fallimento del club lombardo: “Credo che fosse un insieme di fattori, non solo la penalizzazione con la conseguente retrocessione in Serie C. Pesò sicuramente anche il fattore ambientale e le contestazioni feroci Per Cellino era diventato impossibile sostenere quella situazione pur sapendo di avere la sua parte di colpe, ma voleva bene al Brescia . Sarà difficile da digerire, ma è la verità. Cessione? Le voci che uscirono all’epoca erano prive di concretezza, lo dico con cognizione di causa perché lavoravo fianco a fianco con il presidente”.