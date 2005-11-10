Frosinone, Masini: "Alvini ha idee innovative e ce le trasmette con passione e sincerità"
autore
Pierpaolo Matrone
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 20:26Serie A
autore Pierpaolo Matrone
10.10.2026 20:26Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di AntonioFraioli
Patrizio Masini, centrocampista del Frosinone, a pochi minuti dal match col Frosinone è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo tanto entusiasmo, il mister è bravissimo a trasmettercelo, ma purtroppo sono passate solo cinque partite e bisogna continuare così".
Su Alvini.
"Ha davvero delle idee molto innovative e riesce a trasmetterle in modo sincero e passionale, questo sicuramente ci aiuta a dare qualcosa in più".
Hai già scelto i tacchetti?
"Sì, ha piovuto tanto. Ma tanto gioco sempre coi soliti, non ho grossi problemi su questo".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:37 Serie A
Massini presidente AIA, Simonelli: "Consolidi il lavoro di squadra con Messina e Orsato"
21:33 Serie A
De Bruyne di rigore, si sblocca Lang: gran primo tempo al Maradona, Napoli-Frosinone 2-0
21:22 Serie A
Si sblocca Noa Lang: azione insistita del Napoli, l'olandese sigla il 2-0 al Frosinone
21:15 Serie ATMW
TMWIl debutto in Serie A del 18enne costato quanto Osmajic. De Rossi accoglie Wiafe al Genoa
21:13 Serie A
Palmisani para il rigore a Hojlund, l'arbitro lo fa ripetere e KDB non sbaglia: Napoli-Frosinone 1-0