Arrivano buone notizie per Leo Ostigard. Il difensore del Genoa è stato infatti dimesso in giornata dall'Ospedale Policlinico San Martino. Il giocatore, rimasto sotto osservazione per tutta la giornata di ieri, ha trascorso una nottata tranquilla motivo per cui è stato deciso di farlo tornare a casa. Oggi, ovviamente, osserverà una giornata di riposo mentre domani dovrebbe essere previsto il ritorno al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli alle dipendenze di mister Daniele De Rossi.

Il ricovero nella notta fra lunedì e martedì

Il centrale norvegese, lo ricordiamo, nella notte fra lunedì e martedì aveva accusato un attacco febbrile oltre ad un forte mal di testa ed era stato ricoverato nell'ospedale del capoluogo ligure e poi preso in cura sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti. La situazione, come detto, è migliorata e potrà prestissimo tornare e dare il proprio contributo sul terreno di gioco.

Oggi ripresa degli allenamenti a Pegli

Intanto la squadra nella giornata di oggi ha ripreso gli allenamenti in vista del doppio impegno a San Siro contro l'Inter di Cristian Chivu, prima sabato sera in campionato e poi martedì 1 dicembre alle 21 in Coppa Italia. Non è escluso che il mister romano possa effettuare variazioni negli uomini visti gli impegni ravvicinati.