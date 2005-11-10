Tra i tanti estimatori di Francesco Pio Esposito c'è anche Francesco Repice. Intervenuto negli studi della Rai, il popolare radiocronista si è sbilanciato sul futuro dell'attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana, reduce dalla tripletta di Bergamo: “Il centravanti è fondamentale in una squadra. Come dice sempre, giustamente, il mio amico Zio Bergomi, la squadra col centravanti forte è già metà squadra, perché ti fa giocar bene sempre”.

Una previsione importante sul futuro del classe 2005 nerazzurro. “E io ho in Nazionale, in Italia, un centravanti, un centravanti che è veramente un piacere per gli occhi, un piacere per chi ama il calcio. Perché Pio è un giocatore che tra pochi anni concorrerà per il Pallone d'Oro”.

A Bergamo Esposito è diventato il secondo più giovane calciatore dell'Inter a realizzare una tripletta negli ultimi sessant'anni, dopo Ronaldo. Già dodici i gol stagionali con la maglia nerazzurra per il giovane centravanti, che sta mettendo in discussione le gerarchie dell'attacco di Cristian Chivu.