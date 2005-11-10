Cambia lo scenario nel caso che riguarda i rapporti tra il mondo arbitrale e i club. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, saranno Domenico Messina, attuale direttore tecnico dell’AIA, e Eugenio Abbattista i due referenti per i club di Serie A e di Serie B. Nella giornata di ieri la Federcalcio ha inviato una lettera formale alle due Leghe di riferimento.

Il caso De Marco

Per questo ruolo, che riguardava soltanto la Serie A (la B non era stata interpellata), era già stato nominato, con tanto di firma sul contratto, Andrea De Marco, che lo aveva ricoperto anche lo scorso anno. Stando al quotidiano, però, il designatore Daniele Orsato e il resto del gruppo non lo volevano.

Così De Marco non ha mai potuto lavorare e si è dimesso (o è stato dimesso).