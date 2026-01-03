TMW
Gasperini riceve l'omaggio dalla curva atalantina. Ovazione per l'ex tecnico della Dea
A pochi minuti dall'inizio di Atalanta-Roma, Gian Piero Gasperini è andato a ricevere il giusto omaggio dai suoi tifosi. L'ex tecnico orobico, ora alla guida dei giallorossi, ha salutato il presidente Antonio Percassi e si è diretto verso la Curva Pisani, con tutto lo stadio ad applaudirlo. 9 anni irripetibili per lui alla guida dell'Atalanta. Con Gasp al timone, la Dea ha raggiunto vette mai viste arrivando a vincere anche l'Europa League.
