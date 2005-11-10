La Lazio si appresta ad affrontare la trasferta in casa del Torino. Nella vigilia del match ha parlato il tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso, che si è soffermato a parlare anche della sfida contro Ignazio Abate, suo ex compagno di squadra al Milan, da calciatore. Ecco di seguito le parole dell'allenatore (clicca qui per leggere la conferenza integrale).

Quanto è pericoloso il Torino? Che rapporto ha con Abate?

"A livello balistico non hanno solo Simeone, hanno Adams, Mandragora e Vlasic che nel bagaglio tecnico hanno queste soluzioni. Noi non dobbiamo dimostrare di fare partite sporche, ne abbiamo già fatte tante. Sappiamo cosa andiamo ad affrontare domani, saranno importanti le seconde palle e le transizioni. Su Ignazio sono molto contento per quello che sta facendo, lo avevo preso nella mia ala protettiva fin da bambino. Ho un grandissimo rapporto con lui, noi veterani del Milan gli abbiamo lasciato qualcosa e c'è orgoglio da parte mia. L'ho avuto come compagno di squadra e come mio giocatore, l'ho fatto giocare anche da centrale e usciva da San Siro con gli applausi. Vedere dove è e come sta crescendo da allenatore è un orgoglio, gli auguro il meglio perché ho grandissimi ricordi con lui. Osservava e faceva copia-incolla, è un piacere vedere come è cresciuto".

Dele-Bashiru può essere una soluzione?

"Devo essere onesto e obiettivo, Dele-Bashiru meritava molto più di quello che gli ho dato ed è giusto che tante volte aveva la faccia incazzosa. Poi faccio delle scelte ed è così, però è migliorato, ha quelle doti che si sposano alla perfezione per il tipo di partita che dovremo fare. Per il loro stile di gioco ci spaccheremo un po' e Dele meritava più di ciò che gli ho dato. Deve giocare senza pressione e mettere in campo le qualità fisiche e tecnico-tattiche che ha".

Domani pensa all'opzione doppio centrale di piede sinistro o Doekhi può essere un'opzione?

"Vediamo, sicuramente Provstgaard gioca dal primo minuto e poi ci sto pensando. Quando giochi con un mancino a destra puoi pagare qualcosa in costruzione. Non è pretattica, ci stiamo pensando".