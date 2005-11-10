Antonio Di Natale ha rilasciato una intervista al Messaggero Veneto nel corso della quale ha rivelato alcuni retroscena di mercato che lo hanno riguardato, nel corso della propria carriera. Non prima di aver mandato un augurio al paron Gianpaolo Pozzo: "Ho seguito l'evolversi della situazione del mio presidente. È un uomo al quale sono rimasto molto affezionato, so che le sue condizioni stanno migliorando e mi auguro di poterlo rivedere presto allo stadio per seguire la sua Udinese", le sue parole.

I retroscena di Totò Di Natale

Queste le sue parole sul "no" detto alla Juventus: "Quanto durò la trattativa? Due, tre giorni al massimo. Venni messo al corrente dell'offerta, ci pensai su una notte, la mattina dopo andai nell'ufficio del presidente e gli dissi che volevo rimanere. Andò proprio così". Poi, sul Liverpool: "Se era vero del Liverpool? Sì, prima della proposta della Juve. Andai a Liverpool, visitai lo stadio: ero tentato. Poi assieme alla famiglia decisi di restare a Udine".

E sulla propria firma con l'Udinese, nel 2004: "L'Empoli era appena retrocesso e da tempo ero in parola con la Fiorentina che però la tirò per le lunghe. Mancavano pochi giorni alla chiusura del mercato quando arrivò la proposta dell'Udinese: andai a Milano dove incontrai Gino Pozzo e Pierpaolo Marino".