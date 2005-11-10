Il giornalista Fabio Ravezzani è stato ospite alla radio di Tuttomercatoweb. Nel corso del suo intervento ha toccato vari temi, fra cui quello inerente alla Lazio, grande sorpresa del campionato. Ravezzani non solo ha definito la squadra come appassionante, ma ha anche elogiato il presidente Lotito per il suo operato:

"Torino e Atalanta ad oggi sono avversarie abbordabili, poi il derby darà delle risposte in più. La Lazio comunque è il motivo per cui noi amiamo follemente questo sport. Era una squadra senza pubblico, con giocatori considerati inadeguati e che aveva preso in quel momento secondo molti il peggior allenatore possibile. Non credo che durerà lì davanti, ma finora continua a rimanere in alto. Alla fine dei conti bisogna dire che Lotito è un grande presidente, perché se guardo la storia del club negli ultimi vent'anni vedo una società che e riuscita ad avere un rendimento adeguato alla sua dimensione, talvolta anche superiore".

Nonostante tutto l'anti Inter per Ravezzani rimane comunque la Roma:

"Con tutto il rispetto per la Lazio credo che sia la Roma la squadra che può dare più fastidio all'Inter. I romanisti volevano un riferimento e Gasperini, che nulla avrebbe a che spartire con l'ambiente Roma, ha messo in piedi una squadra che finalmente mette in mostra le qualità che aveva e che nell'era Moriunho erano state un po' nascoste".

Infine un passaggio sulle due italiane che nella serata di ieri hanno rimontato e vinto in Europa League. Il primo riferimento è al Milan, che dopo aver visto il baratro ha fatto quattro gol all'Olympiacos:

"Il Milan l'anno scorso è arrivato quinto per un punto e in Estate ha speso un sacco di soldi, male con Ramos e bene per Moreira. In più ha preso un grande difensore come Gila, mentre Rabiot più passano gli anni e più risulta determinante. Alla fine con questo organico non vedo perché non possa essere fra le prime quattro. Non mi pare ancora da scudetto, ma è migliorato notevolmente. Ieri la partita poi l'ha risolta Hutchinson, che sermbrava Pelé in Fuga per la Vittoria.

Poi si è parlato della Juventus, che per Ravezzani sta proponendo comunque un bel calcio nonostante le difficoltà:

"Ho sempre detto che la Juventus di Spalletti gioca un bel calcio con degli interpreti mediocri. Non dimentichiamoci che l'anno scorso non è andata in Champions anche per molta sfortuna, con tante partite in cui ha dominato e perso di misura come quella contro il Cagliari. Anche il Napoli di Allegri quando non andava bene non giocava così male comunque".