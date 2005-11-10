Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Avellino visibile in modalità free su DAZN
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Luca Bargellini
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Oggi alle 14:49Serie B
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27.11.2026 14:49Serie B
La piattaforma che detiene i diritti tv della Serie B ha annunciato il match visibile gratuitamente e senza bisogno di registrazione
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Come per ogni turno di campionato di Serie B, DAZN trasmetterà gratis e senza bisogno di registrazione una gara del torneo: per la 13ª giornata, che prenderà il via domani, la scelta è ricaduta su Catanzaro-Avellino, posticipo del lunedì con fischio d'inizio alle ore 20:30.
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