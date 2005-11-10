Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domenica con la Fiorentina, il tecnico dell'Udinese Paolo Zanetti ha parlato anche di, ai box per un problema fisico.

"Penso che Davis per noi sia fondamentale, insieme ad altri. Non dobbiamo però essere Davis dipendenti, dobbiamo sopperire alle assenze, più avanti in campionato ce ne saranno magari altre di giocatori fondamentali. Ci sono alcuni ragazzi che oggi hanno avuto pochi minuti e che hanno potenziale, i giovani che abbiamo sono potenzialmente forse anche più forti dei titolari, però devono fare un percorso. Hanno davanti una strada interessante, poi c'è il campo, il momento giusto per conquistarsi il posto, la squadra ha dimostrato di voler intraprendere una certa strada.

La partita di domenica è difficilissima, la Fiorentina è in difficoltà e come noi ha bisogno estremo di fare risultato. Ci servirà la stessa umiltà di domenica scorsa cercando di metterci quel qualcosa in più. So che la vittoria in casa qui manca da tanto e che le vittorie qui sono arrivate spesso un po' a fatica. Vorrei presto ribaltare questa inerzia".