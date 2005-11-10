14.45 - Ignazio Abate presenta Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A in programma sabato alle 18 al Grande Torino. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza era inizialmente previsto per le 15.00, ma è slittato di circa un quarto d'ora.

Ore 15.20 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Vuole maggiore cattiveria in attacco: come avete lavorato su questo aspetto?

"Sono d'accordo, ci sta mancando in questo momento. Diamo la sensazione di voler giocare a calcio e di voler accarezzare il pallone, ma le gare si decidono dentro l'area. Negli ultimi metri non sono solo gli attaccanti, ma tutta la squadra: dobbiamo prendere più l'iniziativa e osare per creare di più. Nell'ultimo terzo ci arriviamo, ma poi succede troppo poco"

Incrocia Gattuso: che sensazioni le lascia?

"Affrontiamo la capolista, sono forti fisicamente e di qualità. Sono intensi, bravi nelle ripartenze e nelle riaggressioni, e giocano con spensieratezza. Per noi è difficile, dobbiamo cercare di fare punti. Faremo di tutto. Gattuso? Per me è difficile trovare le parole giuste...Mi ha protetto, mi ha fatto crescere, un fratello maggiore. E' un piacere ritrovarlo, lo abbraccerò forte"

Avete fatto un punto nelle ultime quattro...

"Sappiamo che per i punti si avverte pesantezza e delusione, i primi delusi siamo noi. Ma le gare vanno analizzate, io non vedo una squadra malata ma vedo la luce in fondo al tunnel. Ci sono aspetti positivi e negativi, ci aggrappiamo a quelli positivi per guarire quelli negativi. Tutti dobbiamo dare di più"

Ci sarà Rodriguez?

"La difesa a quattro può essere una possibilità. Su Rodriguez non so ancora, mi confronto oggi con la società"

Serve un centrocampo muscolare?

"Loro sono intensi in tutti i reparti, serve una gara di carattere. Dobbiamo battagliare"

Ci sono tanti allenatori nel suo Milan...

"Non so se è una coincidenza o se in quel gruppo ci fosse l'attitudine a fare l'allenatore. C'erano tante persone con un grande valore umano, mi hanno trasferito valori che ho fatto miei. Molti di loro li considero amici"

Come vede Zapata? Può essere un valore aggiunto?

"Lo vedo in crescendo, mi ha dato grandi sensazioni. Per noi una punta fisica come lui ci può fare comodo: nel calcio moderno, quando ti aggrediscono, serve appoggiarsi su una struttura come la sua. Mi auguro che cresca ancora"

Come sta Belghali?

"E' out"

Ha fatto da psicologo?

"Dobbiamo essere coscienti dei momenti della stagione. Abbiamo avuto risultati positivi cavalcando sull'entusiasmo, poi bisogna stare dentro a questi momenti. Voglio qualcosa in più per far girare la ruota. Ripeto: lavorare in certe piazza non è per tutti, noi dobbiamo di essere all'altezza della situazione senza piangersi addosso"

Avete fatto pochi punti con chi sta a sinistra in classifica...

"Non dobbiamo fare solo il compitino, tutti devono mettere di più"

Cerca la stessa unione di Gattuso nella Lazio?

"Ho sempre parlato di rapporti umani, il mio gruppo è cementato e unito. Sarebbe limitante parlare della Lazio solo di gruppo, non sono primi per caso ma hanno qualità. Conosco Gattuso e so quanto ci tiene a creare una mentalità, noi siamo avanti nell'unione del gruppo ma dobbiamo crescere"

Come sta Fortini?

"E' recuperato, può essere un'opzione"

Si aspetta di più da chi subentra a gara in corso?

"Col Lecce abbiamo creato varie palle dopo i cambi, a Napoli abbiamo preso gol ma abbiamo cercato di creare. I cinque cambi hanno modificato la mentalità, non ci sono titolari e riserve perché cinque sono tanti. Mi aspetto tanto anche da chi parte dalla panchina"

Come prosegue Pellegri?

"Già a Napoli era nei miei pensieri, poi ho fatto cambi obbligati. Spero di recuperarlo presto, sta dando bei segnali e conto molto su di lui"

Vi siete confrontati con Gattuso nel suo percorso?

"Non ci siamo confrontati. L'ho avuto da allenatore, voleva giocare 4-3-3 con un calcio dominante. Ha sempre avuto quella mentalità, questo pensiero ci unisce. Noi, rispetto a loro, dobbiamo crescere sotto l'aspetto di uscire dagli schemi: facciamo tante cose bene, ci manca lo sporco. Dobbiamo leggere meglio le partite e ricercare l'attacco dello spazio, dobbiamo migliorare nella ricerca della profondità. Devi creare con strade diverse: siamo andati a Napoli uomo su uomo per 90 minuti, siamo stati bravi a cercare di uscire dal basso nonostante la loro pressione e abbiamo avuto grande coraggio. Ma quante palle abbiamo recuperato mordendo alti? Poche. Ma bisogna riconoscere il nostro coraggio, ma non basta. Le partite si vincono nell'area di rigore avversarie, lì serve di più"

Comert come lo vede?

"Ha la mia massima fiducia. Era partito bene, poi è cresciuto Ismajli e abbiamo trovato un equilibrio. Non abbiamo mai subito tante occasioni da gol, è successo di più a Napoli e Frosinone quando abbiamo alzato il baricentro. Abbiamo una buona media di occasioni concesse. Comert sta crescendo, è forte nel giocare a calcio, deve migliorare nell'impatto fisico. E' un'opzione come altre"

Ore 15.37 - Termina la conferenza stampa di Abate