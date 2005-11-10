Un talento frenato dalla sfortuna e dai problemi fisici, ma con tutte le qualità per tornare protagonista e ambire a una categoria superiore. Roberto Venturato, che ha allenato Salvatore Esposito ai tempi della SPAL, ha analizzato il percorso del centrocampista oggi alla Sampdoria:

"Ha disputato un grandissimo campionato con lo Spezia - racconta ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com - , nella stagione in cui la squadra perse la finale contro il Monza. Fece una stagione importante, segnando anche diversi gol su calcio di punizione. Successivamente è stato piuttosto sfortunato, soprattutto negli ultimi due anni, durante i quali la condizione fisica lo ha certamente condizionato. Anche in questo momento, mi sembra che debba gestire qualche problema legato alla condizione e al benessere fisico.

Quando un calciatore entra in questo vortice, inevitabilmente può incontrare difficoltà nell'esprimere tutte le proprie qualità. Salvatore è un giocatore che possiede le qualità per ambire a salire di categoria. Sono stato tra i primi a dargli continuità e a metterlo nelle condizioni di rendersi conto delle proprie capacità. Gli auguro di riuscire a ritrovare innanzitutto il benessere fisico, per poter tornare a esprimersi al meglio e dimostrare tutto il suo valore".