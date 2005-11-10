Arezzo, Caserta: "Piazza importante. Testa subito al derby contro il Pisa"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 15:34Serie B
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27.11.2026 15:34Serie B
Prime parole da tecnico amaranto per Fabio Caserta. L'ex Benevento ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028
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A corredo del comunicato ufficiale dell'Arezzo che dà notizia della sua nomina quale nuovo tecnico della prima squadra al posto dell'esonerato Cristian Bucchi, Fabio Caserta ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da allenatore amaranto:
“Ringrazio il Presidente Manzo, il Direttore Sportivo Cutolo e la società per la fiducia che mi è stata accordata – ha detto -. Arrivo in una piazza importante, con una storia prestigiosa e una tifoseria appassionata. In questo momento credo sia fondamentale concentrare tutte le energie sul lavoro e sulla preparazione della partita di domenica contro il Pisa. Da oggi testa al campo, con l’obiettivo di farci trovare pronti e dare il massimo per questi colori e per i nostri tifosi”.
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