Alle 15 due partite di Nations League. In campo 4 giocatori di Serie A e B e un ct italiano
Dimitri Conti
Si scende in campo già alle ore 15:00 in Nations League, con due partite della Lega C: Cipro-Montenegro e Lettonia-Armenia.
Le distinte delle due partite
Sono state rese note le formazioni ufficiali, con attenzione soprattutto in direzione della prima tra le due partite, in cui giocano tutti titolari i quattro calciatori 'italiani' coinvolti: Adzic, Krstovic e Osmajic nel Montenegro, Kastanos dell'Hellas Verona invece per Cipro. C'è un po' di Italia comunque anche in Lettonia-Armenia: nessuno dei protagonisti in campo gioca alle nostre latitudini, ma il ct dei lettoni è l'italianissimo Paolo Nicolato.
Di seguito le formazioni delle due gare in questione.
CIPRO (4-3-3): Fabiano; Shikkis, Konomis, Laifis, Malekkidis; Artymatas, Kastanos, Georgiou; Edwards, Pittas, Charalampous.
Ct: Apostolos Mantzios.
MONTENEGRO (4-3-1-2): Petkovic; Dresaj, Rubezic, Vujacic, Radunovic; Adzic, Loncar, Jankovic; Jovetic; Krstovic, Osmajic.
Ct: Mirko Vucinic.
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LETTONIA (5-4-1): Matrevics; Savalnieks, Balodis, Cernomorodijs, Vientiess, Cirkins; Daskevics, Vapne, Zelenkovs, Ciganiks; Gutkovskis.
Ct: Paolo Nicolato.
ARMENIA (4-4-2): Mishiev; Bandikian, Arutlunian, Mkrtchyan, Tiknizyan; Grigoryan, Hovhanisyan, Iwu, Shaghoyan; Serobyan, Garibyan.
Ct: Iegishe Melikian.