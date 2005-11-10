Ignazio Abate, allenatore del Torino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio, ha analizzato i problemi offensivi dei granata in questo ultimo periodo:

Vuole maggiore cattiveria in attacco: come avete lavorato su questo aspetto?

"Sono d'accordo, ci sta mancando in questo momento. Diamo la sensazione di voler giocare a calcio e di voler accarezzare il pallone, ma le gare si decidono dentro l'area. Negli ultimi metri non sono solo gli attaccanti, ma tutta la squadra: dobbiamo prendere più l'iniziativa e osare per creare di più. Nell'ultimo terzo ci arriviamo, ma poi succede troppo poco"



Avete fatto un punto nelle ultime quattro...

"Sappiamo che per i punti si avverte pesantezza e delusione, i primi delusi siamo noi. Ma le gare vanno analizzate, io non vedo una squadra malata ma vedo la luce in fondo al tunnel. Ci sono aspetti positivi e negativi, ci aggrappiamo a quelli positivi per guarire quelli negativi. Tutti dobbiamo dare di più"