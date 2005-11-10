Akanji e i tanti gol presi dall'Inter: "Errori individuali che siamo riusciti ad eliminare"

Intervenuto in conferenza stampa a due gironi dalla sfida tra Slovenia e Svizzera, il capitano della nazionale elvetica Manuel Akanji ha toccato vari temi tra cui i problemi difensivi mostrati finora in stagione dall'Inter: "Il calcio è un gioco fatto di errori e quando ne commetti uno, spesso subisci un gol, soprattutto contro squadre forti. In questa stagione ne abbiamo commessi diversi a livello individuale. Credo che molti dei gol subiti siano arrivati proprio per questo. Dopo il derby abbiamo parlato internamente. Era importante eliminare certi errori e credo che nelle ultime partite ci siamo riusciti. Nelle ultime due non abbiamo subito gol, ne abbiamo segnati cinque e speriamo di continuare così".

Il difensore non si è lasciato scappare anche una battuta sul Como, squadra battuta 2-0 dall'Inter nell'ultimo turno di campionato: "Cosa penso del fenomeno Como? Ci ho giocato contro quattro volte e ho vinto tutte e quattro. Per me non è questo fenomeno. È chiaro che si sono inseriti molto bene in Serie A e hanno anche vinto 9-1 in Champions League. Sono una squadra molto forte, ma nelle partite che ho giocato contro di loro non mi sono sembrati superiori ad altre squadre. Hanno ancora parecchie cose da imparare".

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