Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, dopo la sconfitta molto pesante a San Siro contro l'Inter per 4-0, ha parlato a Sky Sport per commentare la partita: "Secondo me siamo partiti meno bene rispetto alle altre partite che abbiamo fatto, anche contro le grandi. L'Inter ha fatto vedere subito una differenza sia nel palleggio sia nella gestione della partita, senza essere troppo pericolosa, ma la differenza si vedeva. Nelle ultime partite contro Juventus e Milan, ma anche all'inizio contro il Como, era stato completamente diverso. Poi abbiamo avuto quei momenti centrali del primo tempo nei quali siamo usciti, abbiamo messo un po' fuori la testa e abbiamo avuto quelle due occasioni che, in queste partite, diventano probabilmente le uniche, o comunque due delle poche che avrai. È stato molto bravo il portiere, che è un bravo portiere di una squadra molto forte, quindi nulla di strano. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo rimasti ordinati e poi sono arrivati dei gol, con grande bravura dell'Inter in primis. Potevamo essere un pochino più attenti”.

Lei si è girato verso la panchina e ha detto che quando un portiere non gioca da tanto tempo o fa danni o fa miracoli. E oggi Provedel ha fatto i miracoli. Se lo sentiva?

“No, quando abbiamo visto che giocava lui, abbiamo detto che non giocava da tanto tempo e che o avrebbe fatto miracoli o avrebbe fatto male. Perché a volte i portieri, quando non giocano per tanto tempo, sono un po' rigidi all'inizio. Ma non è stato il suo caso e gli vanno fatti i complimenti anche per questo. Nel complesso della gara l'Inter ha meritato di vincere, penso che sia evidente. Noi lavoreremo per accorciare questa differenza e soprattutto per approcciare le partite come abbiamo sempre fatto. Siamo sempre partiti molto forti nei primi tempi, al di là delle occasioni che abbiamo avuto e delle parate del portiere avversario. Oggi ho visto un pochino di pulizia in meno quando avevamo la palla e un pochino meno aggressività sul loro portatore di palla. Cercheremo di migliorare quello che possiamo migliorare, senza pensare al portiere e agli altri”.

Dopo il gol annullato avete concesso subito un rigore. Questo ha cambiato la partita, visto che siete andati all'intervallo sullo 0-3?

“Sì, chiarissimo. Infatti, nell'intervallo, a meno che non ci siano problemi tattici palesi ed evidenti, in questi casi io parlo sempre dell'aspetto mentale, di quello che deve essere il secondo tempo. Non guardo neanche troppo chi ha sbagliato o dove abbiamo sbagliato, perché tutti quanti eravamo consapevoli che essere in svantaggio 2-0 era una cosa, essere sotto 3-0 era un'altra. Ripeto, l'Inter ha meritato. Io cercavo soltanto di mettere l'accento sul fatto che dovevamo, innanzitutto, chiudere la partita in maniera decorosa, decente, quindi difendere bene e cercare di limitare il passivo, perché l'inerzia era abbastanza brutta in quel momento. Dovevamo rimanere in gara. Poi ho fatto anche delle valutazioni durante la partita, togliendo un po' di minuti a chi aveva giocato tanto negli ultimi tempi. Ma quel rigore, che secondo me era un po' poca roba, ha veramente chiuso una partita che era già indirizzata verso una squadra molto forte e che sarebbe stata comunque difficilissima da rimontare”.

Cosa pensa del nuovo ruolo di Ellertsson, più vicino alla porta?

“Per me quello è forse il ruolo che lui interpreta meglio di tutti. Mi piace molto quando gioca da mezzala, sia a sinistra sia a destra, da mezzala o sulla trequarti, come vogliamo chiamarla. Il fatto è che lui è prezioso non soltanto per quello che fa in campo, ma anche per quanti ruoli può ricoprire. A volte lo abbiamo utilizzato in quello che comunque è un suo ruolo, da quinto esterno di fascia. In Nazionale addirittura gioca terzino. Dobbiamo cercare di dargli un po' di stabilità, intanto, perché non possiamo continuare a cambiargli posizione. Ma è uno che, sia fisicamente sia mentalmente, è sempre pronto. Penso che lì possa darci un numero di inserimenti veramente elevato e anche dei palloni intelligenti messi con il suo sinistro. È un giocatore determinante per noi, uno dei più utilizzati da parte mia, perché per me è difficile farne a meno. Soprattutto, nell'accezione migliore del termine, è un tappabuchi incredibile, perché quando hai bisogno lui può giocare in tante posizioni”.