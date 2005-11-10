Genoa-Fiorentina ultima spiaggia per De Rossi? Eranio: "Da allenatore mi auguro di no"

"Genoa-Fiorentina ultima spiaggia per De Rossi? Da allenatore mi auguro di no perché De Rossi è comunque un buon allenatore, capace e che sa il fatto suo". L'ex rossoblù Stefano Eranio parla così a Radio FirenzeViola in vista della sfida di Marassi in programma sabato alle 15: "Quando ti vengono a mancare certe pedine importanti nell'assetto squadra lui sta facendo il massimo ma nel calcio purtroppo contano i risultati. Alla lunga però è meglio cambiare un allenatore e non certo 22 giocatori anche se spero non sia questo il caso. Spero la società gli dia l'opportunità di avere giocatori di più qualità".

Cosa pensa di Ndour? "Sta emergendo e sta facendo vedere quali sono le sue qualità. La necessità è migliorare la continuità perché ha tutto e con Vanoli può crescere ulteriormente. Vedo una carriera rosea anche se non ha fatto vedere tutto"

E di Fagioli? "Fagioli mi piace da sempre, è tecnico ed ha visione e qualità non banali. L'inizio è stato buono e la fiducia di Mancini può aiutarlo ad affrontare anche il campionato con grande qualità e fiducia".

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