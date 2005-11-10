Genoa, si spengono le sirene del Feyenoord per Bijlow: costa troppo
Luca Bargellini
Il Genoa può guardare con interesse alle prossime mosse di mercato del Feyenoord, ma senza particolari preoccupazioni per il futuro di Justin Bijlow. Il club olandese, infatti, starebbe valutando l'acquisto di un nuovo portiere nella finestra invernale, ma un eventuale ritorno dell'estremo difensore rossoblù a Rotterdam viene considerato poco realistico. A spiegare la situazione è Voetbal International.
Feyenoord a caccia di un portiere, ma Bijlow è fuori portata
Il Feyenoord avrebbe intenzione di intervenire tra i pali a gennaio, alla ricerca di un profilo che possa garantire affidabilità ed esperienza. La soluzione individuata da Krabbendam potrebbe essere quella di un'operazione in prestito, andando a individuare un portiere attualmente relegato in panchina in un altro club, oppure cogliendo un'occasione economicamente vantaggiosa sul mercato. Tra i nomi che potrebbero essere accostati alla società di Rotterdam c'è inevitabilmente quello di Justin Bijlow, protagonista di una lunga esperienza con la maglia del Feyenoord prima del trasferimento in Italia.
Il Genoa ha blindato Bijlow fino al 2029
Un passaggio che rafforza la posizione del Genoa. Arrivato dal Feyenoord il 20 gennaio 2026, il portiere olandese ha convinto nella seconda parte della scorsa stagione, tanto da guadagnarsi la conferma da parte della società rossoblù. Nel giugno scorso il club ha infatti esercitato l'opzione contrattuale, prolungando il rapporto fino al 2029. Nei primi mesi in Serie A Bijlow ha collezionato 16 presenze, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.