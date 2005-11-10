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Gerolin si candida per la dirigenza del Venezia: "Pronto a dare mano, mi volete?"

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 15:22Serie A
13.10.2026 15:22Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Venezia è alle prese con un momento durissimo, visto che ha raccolto tutte sconfitte nelle prime sei partite ed ha deciso di conseguenza di esonerare l'allenatore Giovanni Stroppa, con Davide Nicola forte candidato al subentro.

Si candida Gerolin

Intanto arriva anche una candidatura dirigenziale, in casa Venezia, da parte del direttore sportivo Manuel Gerolin. Il dirigente, ex Udinese tra le altre, ha infatti commentato un nostro post a tema spese di mercato con poca resa da parte del Venezia, lanciando quella che suona come una vera e propria auto-candidatura: "Pronto a dare una mano sulla direzione tecnica da veneto doc, mi volete?".

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