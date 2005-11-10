Italia, Palestra: "Al Chelsea è tutto positivo. La ferita di Zenica resterà per sempre"

Marco Palestra, esterno difensivo del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato a Rai Sport direttamente dal ritiro di Coverciano. Queste le sue parole.

Come sta andando questa nuova esperienza in Inghilterra?

“È tutto positivo, nonostante mi sia fatto male e abbia dovuto recuperare. Adesso ho iniziato a giocare, sto bene e mi sento bene. Devo ringraziare il mister e i miei compagni. Sono fortunato perché, quando sono rientrato, mi hanno gestito bene, inserendomi piano piano e con calma. Adesso mi sento bene”.

Le pesa non aver ancora trovato il gol?

“No, sicuramente. Non decido io quando fare gol, posso soltanto cercare di giocare bene e migliorare il più possibile. Non mi è pesato. Sono concentrato sul migliorarmi ogni giorno e sul giocare. Ho la fortuna di stare accanto a giocatori fortissimi che mi aiutano e a uno staff bravissimo. Penso che ci possa stare, anche perché sono arrivato nel campionato più forte e nella competizione più importante del mondo. Quindi va bene così, sono contento e voglio continuare su questa strada”.

Considera la Premier League il campionato più bello e competitivo del mondo?

“Penso di sì, ad oggi. Ripeto, secondo me è il campionato più bello del mondo, il più competitivo. In Inghilterra l'intensità è altissima, c'è tanta fisicità ma anche tantissima qualità. Quindi penso che oggi sia il campionato migliore. Al di là delle rivalità, è bello che ci siano tanti italiani che giocano in Premier League e sono contento di questo”.

La sua velocità è una delle caratteristiche principali del tuo gioco. È una qualità che hai sempre avuto oppure l'hai sviluppata con il lavoro?

“Si può allenare tutto. Io, fino a quando avevo 15-16 anni, ero considerato il più lento della squadra. Poi penso che sia stato soprattutto uno sviluppo fisico, qualcosa che è venuto da sé. È venuta fuori questa corsa, che oggi è una delle caratteristiche del mio gioco. Però quando ero più piccolo ero considerato il più lento della squadra”.

Che messaggio vuole dare ai ragazzi che magari oggi sono considerati lenti e pensano di non poter arrivare a certi livelli?

“Posso soltanto dire loro di stare tranquilli, perché veramente quando si è più piccoli c'è chi cresce prima e chi cresce dopo. Quindi non bisogna preoccuparsi. Devono stare tranquilli e continuare a fare quello che fanno, perché stanno facendo cose grandi e belle nel calcio”.

Da bambino a chi si ispirava?

“Non me lo ricordo precisamente. Io, quando ero piccolo, come anche adesso, pensavo soltanto a essere felice. Sicuramente guardavo tante finte, mi sono sempre piaciute fin da piccolo, provavo e riprovavo a farle. Sono sempre stato felice di giocare a calcio. Quando ero piccolissimo il mio riferimento era Cristiano Ronaldo. Lo seguivo tanto ed è stato l'inizio di tutto. È stato bellissimo”.

Che cosa rappresenta per lei Cagliari, considerando il rapporto che hai costruito con la città e con la squadra?

“Cagliari è stata una bellissima pagina, anche perché non pensavo di trovarmi così bene. La sento veramente come una seconda casa. Non vedo l'ora di tornarci quest'anno, di rivedere i miei compagni, il mister e soprattutto i tifosi, che sono stati veramente bravissimi”.

Quanto fa ancora male quello che è successo con la Nazionale?

“Fa ancora tanto male e penso che rimarrà per sempre così. Però so che bisogna voltare pagina. Dobbiamo cercare di farlo. Quello che è successo rimarrà per sempre, ma sta a noi adesso scrivere nuove belle pagine della storia dello sport italiano”.

Quando è entrato in quella partita c'era la sensazione che potesse cambiare subito le cose. Poi c'è stato anche l'episodio del possibile cartellino rosso. Ha mai rivisto le immagini?

“Sì, perché sono abituato a rivedere tutte le partite che gioco. È stata tosta, però l'unica cosa che posso assicurare è che tutti abbiamo dato veramente il massimo per cercare di raggiungere l'obiettivo. Poi è andata così e adesso sta a noi voltare pagina”.

Potrebbe trovarsi di fronte giocatori come Dembele e Olise. Si sente pronto?

“Sì, certo che sì. Sono sicuramente tra i più forti del mondo ed è uno stimolo per tutti noi, ovviamente. Però dobbiamo anche essere consapevoli delle nostre capacità e farci trovare pronti. Sono sicuro che sarà così”.

Uno stimolo affrontare avversari come Mbappe, Dembele e gli altri grandi giocatori della Francia?

“Sì, lo penso anch'io, perché è uno stimolo. Quando arrivi a certi livelli è normale che, qualsiasi partita tu affronti, ti ritrovi davanti grandissimi campioni. Quindi siamo pronti, io sono pronto e andrà bene”.

Che impatto ha avuto con Roberto Mancini e con questa nuova Nazionale?

“Per quello che ho visto fino ad adesso, le sensazioni sono positive. Ho guardato ovviamente tutte le partite che hanno giocato i miei compagni nelle scorse convocazioni e ho visto anch'io un bel gruppo. Siamo tutti uniti, il mister è bravo e ci aiuta tanto. Quindi soltanto sensazioni positive”.