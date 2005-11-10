Dalla Juve all’Inter, le priorità del mercato invernale. Bologna rinato con Palladino

Non è ancora dietro l'angolo, ma si avvicina sempre di più e per le società è già l'ora di muoversi dietro le quinte per non arrivare impreparati. Stiamo parlando del mercato di gennaio, da sempre utile ai club per rinforzarsi in vista della seconda fase di stagione. C'è chi come l'Inter, però, avrà da lavorare più sulla questione rinnovi che sulle entrate vere e proprie, mentre Juventus e Milan andranno a toccare diversi reparti.

Ne parliamo, durante il TMW News di oggi, col direttore Niccolò Ceccarini, con cui facciamo il punto in vista della sessione invernale. Spazio poi alle sorprese del nostro campionato, soprattutto il Bologna di Raffaele Palladino: dopo l'addio con Domenico Tedesco, i rossoblu sono ripartiti alla grande sotto la guida del tecnico campano, togliendosi dai bassifondi della classifica e rientrando in corsa per le posizioni più alte. Analizziamo ogni situazione col collega Salvatore Biazzo. Ecco la puntata: