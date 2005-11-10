Zanotti: "Gestione di Chivu all'Inter impressionante. Pio Esposito? Un fuoriclasse"

Mattia Zanotti, terzino scuola Inter che oggi gioca in Svizzera con il Lugano, è stato intervistato da Sportitalia a margine della Kings League a Milano e ha parlato anche di qualche sua vecchia conoscenza ai tempi dei nerazzurri: "Sono contentissimo di far parte di una squadra importante, che si sta valorizzando anche a livello europeo. Consiglio una scelta del genere".

Com'è il livello al Lugano?

"Quando affronti squadre come Stella Rossa, Maccabi Tel Aviv o Getafe vivi una vetrina importante anche per noi giocatori".

Tanti giovani si stanno imponendo fuori dall'Italia.

"Sono uno che vive giorno per giorno e non pensa in là. Secondo me non c'è mai qualcosa di giusto o sbagliato, ognuno ha il suo percorso e la sua carriera, l'importante è che si diverta".

Che ricordo ha degli anni con la Primavera dell'Inter?

"Sembra una vita fa, eppure sono 4-5 anni. Ero il capitano, anni bellissimi che mi ha regalato l'Inter. Ho avuto mister importanti come Madonna o Chivu, la Primavera è un bel campionato".

Se lo aspettava così tanto di presa immediata, Chivu? Cosa rivede nel suo profilo di adesso che aveva già ai tempi della Primavera?

"Posso dire che umanamente era una persona incredibile, che sapeva capire il giocatore a 360 gradi, sia dentro che fuori il campo. Sta gestendo in maniera impressionante dei campioni ai quali non devi insegnare più di tanto. Lo fa in modo incredibile".

Di Pio Esposito invece cosa ricorda?

"Si descrive da solo come giocatore, è un fuoriclasse che farà tanti anni di carriera a livello altissimo. Lo si vedeva quando giocava sotto età in Primavera: è umilissimo e bresciano come me, anche se ha origini di giù. Ogni tanto ci sentiamo, gli auguro il meglio perché è una persona splendida".

Magari li sfiderà in Champions col Lugano.

"Sarebbe un sogno, ma pensiamo alla Conference e al campionato".