Il Napoli ha un nuovo dirigente, il DG Bianchini: "Annuncio l'ingresso di Roberto Monzani"

Dal Social Football Summit emergono delle novità interessanti a proposito dell'organigramma del Napoli, che accoglie Roberto Monzani nel ruolo di Chief Marketing Officer, una figura delegata a lavorare per il marketing azzurro.

Ha parlato Bianchini

L'annuncio è stato dato da un altro dirigente degli azzurri campani, il Direttore Generale e Area Business dei partenopei Tommaso Bianchini, che ha preso parola nel corso di un panel durante il Social Football Summit: "Nell'ultimo quinquennio abbiamo lavorato per costruire una forte identità di brand e sviluppare relazioni con partner internazionali che hanno riconosciuto in SSC Napoli un canale privilegiato per entrare in contatto con milioni di tifosi e appassionati in tutto il mondo".

L'annuncio di Monzani

Quindi Bianchini ha allargato ulteriormente il raggio delle sue riflessioni: "La sfida per il futuro è accelerare ulteriormente questo percorso attraverso la creazione di una piattaforma di marketing integrata, capace di rafforzare il posizionamento globale del Club e sviluppare nuove forme di collaborazione con i nostri partner. Per guidare questa nuova fase di crescita, sono orgoglioso di annunciare l'ingresso di Roberto Monzani nel ruolo di Chief Marketing Officer di SSC Napoli. Il suo arrivo rappresenta un passo importante nell'evoluzione della nostra struttura e nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Club".