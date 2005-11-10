Ausilio: "La Premier League mi interessa. Tottenham? Non ho parlato con nessuno"

Il futuro di Piero Ausilio è un tema abbastanza attuale, soprattutto quando c'è l'opportunità di chiedere che cosa ha in programma al diretto interessato. Intervenuto al Social Football Summit, l'ex ds dell'Inter ha parlato del presunto interesse del Tottenham e della possibilità di lavorare in Premier League: "Io in questo momento non ho parlato con nessuno, poi ci sono le voci. Il desiderio che ho è di misurarmi in un campionato diverso, nuovo, e quello inglese è un progetto affascinante. Non vuol dire che ci andrò domani, ma mi interessa e sarei intenzionato a prenderla seriamente in considerazione se arrivasse l’opportunità".

Qualcosa che voleva dire e non ha detto?

"Una cosa bella è essere riuscito con orgoglio a portare avanti questi anni con rispetto dei tifosi dell’Inter, senza mai aver percepito astio da parte degli altri. Secondo me, a prescindere dal posto di lavoro, devi fare il meglio per il tuo club: l’ho sempre fatto al 110%, ma non deve mai mancare il rispetto verso gli altri".

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