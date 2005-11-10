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Antonio Parrotto
Antonio Parrotto
Oggi alle 17:20Serie A
autore Antonio Parrotto
29.11.2026 17:20Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa di Rafa Obrador, calciatore del Sassuolo, al termine della partita del Mapei Stadium con il Genoa
17.30 - Rafa Obrador parla in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. TMW seguirà dal Mapei Stadium l'intervento del calciatore neroverde, riportando in diretta le sue dichiarazioni sulla prestazione, sul risultato e sugli episodi principali del match.
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